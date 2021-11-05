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Марія Степанюк |

У горах Колорадо знайшли останки альпініста, який зник майже 40 років тому

Національний парк Рокі-Маунтін

У національному парку Рокі-Маунтін штату Колорадо (США) знайшли останки німецького альпініста Руді Модера, який зник майже 40 років тому.

Чоловіку на момент зникнення було 27 років. Він був досвідченим альпіністом та жив у Форт-Коллінзі. Відомо, що він розпочав похід через гори у Колорадо 13 лютого 1983 року. Його сусід по кімнаті повідомив про його зникнення 19 лютого 1983 року.

Рятувальники почали шукати Модера наступного дня, але понад 30 см свіжого снігу перешкодив їм шукати альпініста за “гарячими слідами”.

Єдиними підказками, що виявили рятувальники під час чотириденного пошуку, були схованка з їжею, що належала Модеру, – її виявили в ущелині каньйону у північно-західній частині парку, а у сусідній печері знайшли спальник альпініста та інше спорядження.

Пошуки включали команди на лижах і снігоступах, собаку, яка була навчена знаходити людей під снігом, та гелікоптер. Цієї весни та влітку провели додаткові обшуки.

Останки Модера виявила група туристів у районі Скелтон Галч у серпні 2020 року. Представники парку розповіли, що ретельне розслідування не могли завершити рік тому, адже їм довелося розставити пріоритети через дві масові пожежі. Потім територію парку вкрив сніг.

Цього літа охоронці парку повернулися в цей район і знайшли лижі, палиці, черевики та інші особисті речі, які, як вважають, належали Модеру. Офіс коронера округу Гранд у Колорадо намагався підтвердити ідентичність останків за допомогою стоматологічних записів, але вони точно не вказали на Модера.

Водночас, керівництво парку вважає справу закритою і співпрацює з урядом Німеччини над репатріацією останків.

Джерело: ABC News

Фото: Depositphotos

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