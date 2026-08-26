З 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні. Уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення, тож розцінки на світло, газ і воду не зміняться.

Комуналка з 1 вересня: електроенергія

Базова вартість світла залишається на позначці 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року.

У період із травня до кінця вересня для всіх побутових споживачів діє єдина ставка – 4,32 грн за кВт-год. Пільгова ціна для домогосподарств із електроопаленням (2,64 грн за кВт-год на перші 2 000 кВт-год), яка діє лише в опалювальний сезон, знову почне застосовуватися з 1 жовтня.

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Для власників двозонних лічильників діють такі розцінки:

день (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год;

ніч (23:00–07:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Комуналка з 1 вересня: газопостачання

У вересні ціни на блакитне паливо також залишаться на попередньому рівні.

Зафіксована ціна для клієнтів компанії Нафтогаз України становить 7,96 грн за куб. м. Цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Чинних споживачів переведено на нього автоматично, а нові клієнти можуть обрати його під час підключення.

Загалом річні пропозиції постачальників для населення варіюються від 7,96 до 9,99 грн за куб. м. Близько 98% українських родин (понад 12 млн домогосподарств) користуються послугами Нафтогазу.

Комуналка з 1 вересня: водопостачання та водовідведення

Вартість холодного водопостачання та водовідведення переважно залишається на рівні лютого 2022 року.

Єдиного тарифу на воду в країні немає: розцінки формуються окремо для кожного водоканалу та затверджуються НКРЕКП або місцевими органами влади, залежно від постачальника та типу підключення будинку.

У столиці залишаються чинними діючі розцінки на послуги Київводоканалу. Як запевняє міська влада, наразі перегляд або підвищення вартості для населення не планується.

Загальна ціна за один кубометр становить 30,384 грн (з урахуванням ПДВ). Складники цього тарифу розподіляються наступним чином:

централізоване водопостачання – 16,164 грн за 1 куб. м;

централізоване водовідведення – 14,22 грн за 1 куб. м.

Окрім розрахунку за фактично спожитий обсяг, для киян із індивідуальними договорами передбачено щомісячний фіксований платіж. Граничний розмір абонплати у 2026 році становить:

за водопостачання – 47,19 грн/місяць (з ПДВ);

за водовідведення – 47,19 грн/місяць (з ПДВ).

Сумарно максимальна абонентська плата за обидві послуги становить 94,38 грн на місяць.

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