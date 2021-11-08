У Дніпрі рятують немовля з переломом черепа – мати впустила, коли бив співмешканець

Двомісячне немовля з переломом черепа рятують медики у Дніпрі. Напередодні між його матір’ю та співмешканцем спалахнула сварка, яка переросла у бійку. Вона впустила дитину на підлогу, коли чоловік бив її.

В результаті малюк отримав тяжку закриту черепно-мозкову травму голови і зараз перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній дитячій лікарні.

Медики розповіли, що дитина лежить у відділенні нейрохірургії.

У поліції порушили кримінальну справу, підозрюваного затримали.

За даними місцевих ЗМІ, безробітний 49-річний співмешканець 28-річної матері дитини має судимість за навмисне легке тілесне ушкодження, розбій та шахрайство.

Він уже дав свідчення. Його вина підтверджена також показами свідків.

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