У селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області мати викинула власну дитину. Немовля знайшли на території закинутого молокозаводу у пакеті.

Плач дитини випадково почула місцева жителька, яка проходила повз. Жінка занесла хлопчика у їдальню та зателефонувала у поліцію.

Немовля з переохолодження відвезли до лікарні. Правоохоронці встановили, що хлопчик доношений і народився приблизно за добу до того, як його знайшли на вулиці.

Пізніше місцеві лікарі розповіли про стан дитини. Зараз хлопчик перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні, його стан оцінюють як середньої важкості, але стабільний. У немовля діагностували пневмонію – він не може самостійно харчуватися. Вага дитини – 2,5 кг, а ріст – 50 см.

Тим часом поліція розшукує мати хлопчика. Правоохоронці просять місцевих жителів повідомити інформацію про громадянок, які нещодавно перебували на останніх місяцях вагітності, або тих, хто нещодавно народив, але дитину не видно. Анонімність гарантована.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). За це передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років.

Лежало біля сміття у пакеті: на Тернопільщині мати викинула немовля / 3 фотографии

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Джерело: Нацполіція, Суспільне