Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Лише з початку року було зафіксовано 2 287 обстрілів наших позицій, з яких 610 із забороненими Мінськими домовленостями озброєння.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Віталій Залужний.

Упродовж поточного місяця ворог порушив режим тиші 78 разів, з них 26, застосувавши артилерійські системи калібром більше 100 мм. Противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує БПЛА і снайперів.

Залужний зазначив, що на постійній основі проти України в ОРДЛО воюють близько 2,1 тис. військовослужбовців ЗС РФ.

— На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання: загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тис. осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади, – йдеться у повідомленні.

11 листопада російські окупанти обстріляли населений пункт Новозванівка Луганської області з артилерії, забороненої Мінськими домовленостями.

Бойовики випустили у бік села 26 снарядів калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу зруйновано два житлові будинки та господарські споруди. Цивільне населення вдалося вчасно евакуювати.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України