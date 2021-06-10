Зняла наврок за 500 тис.: на Волині шахрайку засудили до 8 років позбавлення волі

На Волині шахрайку, яка обіцяла зняти зі свого клієнта порчу за 500 тис. грн засудили до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

“Ворожка” залякала жительку Закарпаття і запевнила її, що на членів її родини наврочили смерть і незабаром її мати неминуче загине.

Шахрайка розповіла, що знає спосіб, як уникнути смерті і може зняти наврок, провівши спеціальний ритуал.

Перелякана студентка погодилась і тоді злочинниця переконала її зібрати вдома всі коштовності і заощадження і передати їй, адже саме через них навели зурочення.

Дівчина, яка у розпачі хотіла врятувати маму, принесла шахрайці $8 тис. €8,5 тис. та золотих прикрас вартістю понад $1 тис., загальна сума переданих шахрайці цінностей становила 549 тис. грн.

“Серійні ворожки”

У Києві затримали та взяли під варту двох жінок, які під виглядом ворожок забирали у своїх жертв готівку та золото.

Шахрайки діяли у Оболонському районі столиці. Найчастіше їх жертвами ставали люди похилого віку.