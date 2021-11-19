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СБУ затримала українського військового за збирання таємних даних про ракетні війська

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
сбу антитерористичні навчання

Один із командирів Західного регіону Збройних сил України збирав таємну інформацію щодо ракетних арсеналів для їх подальшої передачі представникам спецслужб Російської Федерації.

Його діяльність було припинено співробітниками контррозвідки Служби безпеки України, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуків у квартирі військовослужбовця було вилучено ноутбук та флеш-накопичувач, на яких незаконно зберігалися матеріали, що містять державну таємницю.

Шпигун

Зокрема, йдеться про закриту інформацію, яка стосується понад десятка баз зберігання ракетного озброєння та боєприпасів, схеми дислокації та організаційно-штатної структури арсеналів, а також інформація щодо укомплектованості підрозділів особовим складом та технікою.

Порушено кримінальну справу за фактом порушення ч.1 ст.422 (Розголошення інформації військового характеру, яка становить державну таємницю) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Співробітники СБУ перевіряють затриманого на причетність до інших епізодів розвідувально-підривної діяльності проти України на користь країни-агресора. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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