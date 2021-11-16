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Факти / Україна

З Миколаївського бронетанкового заводу намагались незаконно продати військові запчастини

Анастасія Гевко редакторка стрічки
СБУ, Служба безпеки України

Зі складів державного Миколаївського бронетанкового заводу спробували викрасти та продати запчастини, призначені для ремонту військової техніки в зоні ООС.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

– Встановлено, що у рамках виконання Державного оборонного замовлення дві відповідальні особи держпідприємства намагалися “збути” деталі та агрегати БТР та БРДМ, – сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що нестача запчастин могла завдати шкоди обороноздатності України в умовах військового конфлікту з Росією.

СБУ підозрює, що відповідальні особи зловживали своїм службовим становищем та вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.

Запчастини оцінюють у 500 тис. гривень за ринковою вартістю.

СБУ порушила кримінальне провадження за присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України).

Слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення, а також встановлення та притягнення причетних осіб до відповідальності продовжуються.

Імена та прізвища підозрюваних у розкраданні не називаються, ані вони, ані їхні адвокати поки що не коментували цю справу.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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