З Миколаївського бронетанкового заводу намагались незаконно продати військові запчастини

Зі складів державного Миколаївського бронетанкового заводу спробували викрасти та продати запчастини, призначені для ремонту військової техніки в зоні ООС.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

– Встановлено, що у рамках виконання Державного оборонного замовлення дві відповідальні особи держпідприємства намагалися “збути” деталі та агрегати БТР та БРДМ, – сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що нестача запчастин могла завдати шкоди обороноздатності України в умовах військового конфлікту з Росією.

СБУ підозрює, що відповідальні особи зловживали своїм службовим становищем та вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.

Запчастини оцінюють у 500 тис. гривень за ринковою вартістю.

СБУ порушила кримінальне провадження за присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України).

Слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення, а також встановлення та притягнення причетних осіб до відповідальності продовжуються.

Імена та прізвища підозрюваних у розкраданні не називаються, ані вони, ані їхні адвокати поки що не коментували цю справу.