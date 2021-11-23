Тіла спалені до невпізнання: у Болгарії розкрили деталі аварії та назвали версії

Болгарська поліція розглядає дві основні версії причини ДТП зі згорілим автобусом, що сталася неподалік села Боснек.

Головними причинами трагедії могли стати: раптова технічна несправність автобуса та людський фактор (помилка водія). Про це заявив голова Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов.

За попередніми даними, загинули 45 або 46 людей (точну кількість встановлять пізніше. – Ред.), зокрема 12 дітей. Семеро пасажирів – дві жінки та п’ятеро чоловіків – доставили до лікарні Пирогов у Софії, їхньому життю нічого не загрожує. Наймолодшому, кому вдалося врятуватися з охопленого полум’ям автобуса, 17 років.

Сарафов також повідомив, що багато тіл обгоріли так, що їх буде дуже проблематично ідентифікувати.

— Тіла спалені до невпізнання, необхідно взяти зразки для встановлення особи кожного з них, — заявив він.

Загиблі були громадянами Північної Македонії та Албанії. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що серед загиблих громадян України немає.

За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії. @UKRinBGR #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

З екскурсії зі Стамбула поверталися чотири автобуси з номерами Північної Македонії. Незадовго до трагедії вони зупинялися на заправній станції.

ДТП з автобусом у Болгарії сталася в ніч проти 23 листопада на трасі Софія — Благоєвград (місто в південно-західній частині Болгарії. – Ред.).

Джерело: TV21, Novinite