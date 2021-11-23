Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Болгарії автобус потрапив у ДТП та загорівся – понад 40 людей загинули

Марія Степанюк редактор стрічки
ДТП в Болгарії

У Болгарії сталася жахлива аварія, в результаті якої спалахнув автобус де було 52 людини.

За попередніми даними та інформацією Національного телебачення Болгарії BNT, кількість загиблих становить 46 людей. Серед загиблих 12 дітей. Інші видання пишуть, що сімох травмованих людей шпиталізували до лікарні Пирогова в Софії.

Автобус із македонською реєстрацією прямував із Туреччини до Північної Македонії. Головний комісар управління поліції Станіслав Станєв повідомив, що інцидент стався за хвилину після другої години ночі.

Відомо, що обоє водіїв є громадянами Північної Македонії, а 50 пасажирів – громадяни Албанії.

Точну причину ДТП наразі не з’ясували. За словами мера Перника (місто в західній частині Болгарії, – Ред.) Станіслава Володимирова, аварія могла статися через дощ, який ллє з 22 листопада, або через складність цієї ділянки траси.

На місце події прибув прем’єр-міністр Болгарії Стефан Янев.

Читайте
Смертельна ДТП у Львові: водій маршрутки збив двох жінок і одну протягнув до кінцевої зупинки

Джерело: BGNES News Agency, BNR

Фото: nova.bg

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка