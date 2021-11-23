У Болгарії автобус потрапив у ДТП та загорівся – понад 40 людей загинули

У Болгарії сталася жахлива аварія, в результаті якої спалахнув автобус де було 52 людини.

За попередніми даними та інформацією Національного телебачення Болгарії BNT, кількість загиблих становить 46 людей. Серед загиблих 12 дітей. Інші видання пишуть, що сімох травмованих людей шпиталізували до лікарні Пирогова в Софії.

Автобус із македонською реєстрацією прямував із Туреччини до Північної Македонії. Головний комісар управління поліції Станіслав Станєв повідомив, що інцидент стався за хвилину після другої години ночі.

Відомо, що обоє водіїв є громадянами Північної Македонії, а 50 пасажирів – громадяни Албанії.

Точну причину ДТП наразі не з’ясували. За словами мера Перника (місто в західній частині Болгарії, – Ред.) Станіслава Володимирова, аварія могла статися через дощ, який ллє з 22 листопада, або через складність цієї ділянки траси.

На місце події прибув прем’єр-міністр Болгарії Стефан Янев.

Джерело: BGNES News Agency, BNR

Фото: nova.bg