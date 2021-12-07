Водій вантажівки DAF, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом Mercedes Sprinter. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про обставини ДТП на Чернігівщині, в якій загинуло 13 людей, і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

– Поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії. Закликаю усіх ретельно дотримуватися правил дорожнього руху! Адже їхнє порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей, – написав міністр у соцмережі.

Він попередив про відповідальність водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на так званій лисій гумі, та тих, хто перевищує швидкість та правила маневрування.

Монастирський повідомив, що уже в грудні за його ініціативи до Верховної Ради внесуть законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

Вранці 7 грудня на трасі Чернігів – Грем’яч в районі села Брусилів зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутка Mercedes Sprinter сполученням Чернігів – Сосниця.

Жертвами ДТП у Чернігівській області стали 13 осіб, ще семеро перебувають у тяжкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей – частина 3 статті 286 ККУ.

У прокуратурі раніше серед ймовірних факторів, які спричинили смертельну ДТП, назвали погодні умови, а також стан дорожнього покриття і мікроавтобуса.