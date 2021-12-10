На Львівщині чоловік вбив вагітну дружину і намагався перерізати собі горло

Вранці 10 грудня мешканець одного з сіл Самбірського Львівської області вбив 31-річну вагітну дружину.
Попередньо встановлено, що під час конфлікту 40-річний чоловік завдав жінці кілька ножових поранень. Внаслідок отриманих травм вона померла. У цей час у будинку перебувала 10-річна донька подружжя.
Дівчинка злякалася, вистрибнула з будинку через вікно та побігла до дідуся з бабусею, які повідомили про інцидент у поліцію. Правоохоронці прибули до будинку сім’ї, але виявили жінку мертвою.
Після скоєного 40-річний чоловік намагався вчинити самогубство. Він хотів перерізати собі горло, але його госпіталізували до лікарні з раною шиї.
Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. У справі призначені експертизи, поліція з’ясовує всі обставини події.
Мешканцю Львівської області загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
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