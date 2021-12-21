У Донецькій області до восьми років позбавлення волі засудили 23-річну пособницю терористів.

Жінку визнали винною в сприянні діяльності терористичної організації, придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин і пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Завдання збирати інформацію на користь терористів жителька Донецька отримала від представника незаконного збройного формування так званої “ДНР” в жовтні 2021 року.

Жінка поїхала до Краматорська, щоб сфотографувати та зробити відео адміністративних будівель, службового транспорту, прилеглих територій Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону ДПС України.

Усі ці матеріали спільниця надіслала бойовику в месенджері.

Потім за інструкцією “куратора” зловмисниця поїхала до Добропілля, щоб забрати до Краматорська вибухівку з раніше облаштованого представниками незаконного збройного формування РФ схрону.

Заборонені предмети зловмисниця зберігала в пакетах із борошном в орендованій квартирі.

Зберігала вибухівку в борошні: у Донецькій області засудили пособницю терористів / 2 фотографии

За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території.

Однак правоохоронцям вдалось затримати зловмисницю та попередити злочини.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура