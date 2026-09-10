За час російсько-української війни, яка триває з 2014 року, статус учасника бойових дій отримали сотні тисяч захисників. Кількість УБД уже сягнула майже 1,5 млн осіб.

У зв’язку з цим виникає питання, чи можуть мобілізувати учасника бойових дій, як саме відбувається його призов і чи відрізняється ця процедура від призову інших військовозобов’язаних.

Факти ICTV вирішили розібратися, у яких випадках можуть мобілізувати УБД та як проходить їхній призов. За консультацією ми звернулися до адвокатки, партнера АО Reliance Олени Бондаренко.

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Чи можуть мобілізувати УБД

Як пояснила фахівчиня, більшість УБД зараховані до оперативного резерву першої черги (ОР-1). Цей статус визначає особливий (більш жорсткий) порядок їхньої мобілізації.

Пріоритетність призову (Перша черга)

Звичайні військовозобов’язані підлягають призову в рамках загальних мобілізаційних хвиль, часто потребують тривалого навчання в навчальних центрах (з нуля).

УБД (Оперативний резерв) — це першочерговий бойовий ресурс держави. У разі загострення ситуації або формування нових штурмових/бойових підрозділів ОР-1 мобілізують у першу чергу. Оскільки вони вже мають бойові навички, їх направляють безпосередньо до військових частин (оминаючи повний цикл базової підготовки).

Спеціальний статус у Резерв+ та обмеження права на бронювання УБД

У системі Оберіг та застосунку Резерв+ для ветеранів відображається мітка “оперативний резерв”.

Резервісти ОР-1 мають суттєві обмеження щодо цивільного бронювання підприємствами. РТЦК та СП часто відмовляють у бронюванні УБД, оскільки дефіцитні військові спеціальності (ВОС) та особи з бойовим досвідом закріплені за конкретними бойовими частинами і не можуть бути “заброньовані” на цивільних підприємствах.

Коли можуть мобілізувати УБД: чи варто чекати повістки

— Якщо звичайний військовозобов’язаний чекає на вручення повістки, то резервісти, які підписали контракт на службу в резерві або закріплені за частинами за мобілізаційним розпорядженням, зобов’язані з’явитися до своїх військових частин або ТЦК самостійно, — наголосила експертка.

Як тільки обставина, що давала право на відстрочку або звільнення, перестала існувати (наприклад, помер родич, за яким доглядали, дитині виповнилося 18 років, або закінчився термін дії довідки ВЛК), резервіст зобов’язаний самостійно прибути до свого ТЦК.

Згідно з правилами військового обліку, на повідомлення ТЦК про зміну сімейного стану, стану здоров’я чи інших облікових даних надається 7 днів.

Оскільки він перебуває в оперативному резерві, а мобілізація вже триває, після оновлення даних та проходження ВЛК (якщо термін попередньої комісії закінчився) його мають право мобілізувати одразу, без додаткового очікування окремих хвиль чи наказів.

Чи можуть мобілізувати учасника АТО

Учасника АТО або учасника бойових дій можуть мобілізувати, якщо він придатний за станом здоров’я та не має інших законних підстав для відстрочки.

Сам по собі статус УБД чи ветерана АТО не звільняє від мобілізації та не дає автоматичної відстрочки за чинним законодавством України.

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