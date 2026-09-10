Настя Каменських потрапила до бази Миротворець: деталі та причини
Співачка Настя Каменських (NK) потрапила до бази Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України Миротворець.
Про це повідомляється на офіційному сайті Миротворця.
Настя Каменських потрапила до бази Миротворця: що відомо
Картка із даними виконавиці з’явилася в електронному реєстрі ресурсу. На сайті опубліковано повне ім’я артистки — Анастасія Олексіївна Каменських, її дата народження, відомості з біографії, а також вказано сценічний псевдонім NK.
Згідно з публікацією на сайті Миротворця, Каменських звинувачують у свідомих діях, що можуть шкодити національній безпеці: участь в актах гуманітарної агресії проти України, а також в інформаційно-пропагандистських заходах, які спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичного життя в країні.
Офіційних публічних коментарів або реакції від самої Насті Каменських чи її менеджменту щодо появи у базі Миротворця наразі не надходило.
Нагадаємо, що Каменських напередодні потрапила в гучний мовний скандал.
В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Настя Каменських розповіла, що під час переходу на українську мову в неї з’явилася кіста на голосових зв’язках. В мережі на заяву співачки бурхливо відреагували.
Також Каменських зізналася, що не може і не хоче мати дітей, і розкрила правду про розлучення з Потапом.