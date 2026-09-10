Співачка Настя Каменських (NK) потрапила до бази Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України Миротворець.

Про це повідомляється на офіційному сайті Миротворця.

Настя Каменських потрапила до бази Миротворця: що відомо

Картка із даними виконавиці з’явилася в електронному реєстрі ресурсу. На сайті опубліковано повне ім’я артистки — Анастасія Олексіївна Каменських, її дата народження, відомості з біографії, а також вказано сценічний псевдонім NK.

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Згідно з публікацією на сайті Миротворця, Каменських звинувачують у свідомих діях, що можуть шкодити національній безпеці: участь в актах гуманітарної агресії проти України, а також в інформаційно-пропагандистських заходах, які спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичного життя в країні.

Офіційних публічних коментарів або реакції від самої Насті Каменських чи її менеджменту щодо появи у базі Миротворця наразі не надходило.

Нагадаємо, що Каменських напередодні потрапила в гучний мовний скандал.

В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Настя Каменських розповіла, що під час переходу на українську мову в неї з’явилася кіста на голосових зв’язках. В мережі на заяву співачки бурхливо відреагували.

Також Каменських зізналася, що не може і не хоче мати дітей, і розкрила правду про розлучення з Потапом.

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