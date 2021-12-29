Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув на першому поверсі медичного закладу.

У цей вечір померли четверо людей, ще три медичні працівники дістали опіки тіла. У вогні загинули люди, тому правоохоронці почали розслідувати причини пожежі.

Що відомо про постраждалих

За даними ДСНС, рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих людей. За попередніми даними, одна людина померла через коронавірус.

Загиблі унаслідок пожежі – 58-річна жінка, 76-річні чоловік та жінка, повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Рятувальна служба підтвердила, що двоє з них – це лежачі пацієнти лікарні, найімовірніше, третя людина також проходила лікування у закладі.

Трьох травмованих медиків госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості. Серед них – молодша медсестра (обгоріло 90% тіла), медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

Реакція поліції

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею Кримінального кодексу передбачає тюремне ув’язнення терміном від трьох до восьми років.

Можлива причина пожежі та версія слідства

Вогонь у відділенні реанімації Косівської міської лікарні забрав життя трьох людей та нашкодив здоров’ю трьох медичних працівників. Правоохоронці висунули версію можливої причини пожежі.

За даними ДСНС, напередодні трагічної події у палаті реанімації одночасно працювали п’ять кисневих концентраторів, через які повітря перенаситилося киснем.

У цей вечір пацієнт лікарні помер після боротьби з Covid-19. Один зі співробітників поставив свічку за упокій, згідно з традицією медичного закладу.

Вогонь спалахнув через контакт з повітрям, яке перенаситилося киснем. У полум’ї горіла медична техніка, тканина та інші речі.

Рятувальники закликали громадян бути обережними з вогнем, берегти своє здоров’я та життя. Наразі розслідування продовжується.

Мер Косова Юрій Плосконос видав розпорядження, згідно з яким завтра, 30 грудня, у місті оголошено день жалоби.