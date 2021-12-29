Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Загиблі пацієнти, травмовані медики, свічка за упокій: всі подробиці пожежі у лікарні Косова

Юля Захарченко редакторка стрічки
Загиблі пацієнти, травмовані медики, свічка за упокій: всі подробиці пожежі у лікарні Косова

Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув на першому поверсі медичного закладу.

У цей вечір померли четверо людей, ще три медичні працівники дістали опіки тіла. У вогні загинули люди, тому правоохоронці почали розслідувати причини пожежі.

Що відомо про постраждалих

За даними ДСНС, рятувальники знайшли тіла чотирьох загиблих людей. За попередніми даними, одна людина померла через коронавірус.

Загиблі унаслідок пожежі – 58-річна жінка, 76-річні чоловік та жінка, повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Рятувальна служба підтвердила, що двоє з них – це лежачі пацієнти лікарні, найімовірніше, третя людина також проходила лікування у закладі.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Трьох травмованих медиків госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості. Серед них – молодша медсестра (обгоріло 90% тіла), медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

Реакція поліції

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) КК України.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Найбільше покарання за цією статтею Кримінального кодексу передбачає тюремне ув’язнення терміном від трьох до восьми років.

Можлива причина пожежі та версія слідства

Вогонь у відділенні реанімації Косівської міської лікарні забрав життя трьох людей та нашкодив здоров’ю трьох медичних працівників. Правоохоронці висунули версію можливої причини пожежі.

За даними ДСНС, напередодні трагічної події у палаті реанімації одночасно працювали п’ять кисневих концентраторів, через які повітря перенаситилося киснем.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

У цей вечір пацієнт лікарні помер після боротьби з Covid-19. Один зі співробітників поставив свічку за упокій, згідно з традицією медичного закладу.

Вогонь спалахнув через контакт з повітрям, яке перенаситилося киснем. У полум’ї горіла медична техніка, тканина та інші речі.

Рятувальники закликали громадян бути обережними з вогнем, берегти своє здоров’я та життя. Наразі розслідування продовжується.

Читайте
ДТП під Києвом: на Софіївській Борщагівці водій швидкої врізався в електроопору

Мер Косова Юрій Плосконос видав розпорядження, згідно з яким завтра, 30 грудня, у місті оголошено день жалоби.

Фото: Нацполіція, ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка