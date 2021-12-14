ДТП у Харкові: експертиза встановила, що авто Infiniti рухалося зі швидкістю 180 км/год

Експертиза встановила, що швидкість Infiniti, за кермом якого харківський підліток влаштував смертельну ДТП, була 180 км/год.

Експертиза ДНК, яку зробили раніше, підтвердила, що за кермом автівки був саме 16-річний Микола Харківський, хоча він це не визнавав.

Днями провели й психіатричну експертизу та учасника аварії визнали осудним.

Резонансна ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка сталася увечері 26 жовтня у центрі міста. Перебуваючи за кермом авто Infiniti, хлопець проїхав на червоне світло світлофора зі швидкістю понад 170 км/год.

Він врізався у легковик Chevrolet, 58-річний керманич якого від отриманих травм помер на місці. Водій Infiniti сильно не постраждав, але троє пасажирів іномарки отримали травми різної важкості, їх госпіталізували.

Проти Харківського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). 28 жовтня його взяли під варту без права внесення застави.

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