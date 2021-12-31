Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну автокатастрофу в Харкові ввечері 26 жовтня.

За даними Офісу генерального прокурора, на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися два автомобілі, один з яких їхав на червоний сигнал світлофора.

На місці аварії загинув водій Chevrolet Aveo, а 16-річну дівчину та двох 19-річних хлопців госпіталізували до лікарні.

Слідство встановило, що автомобілем Infiniti керував 16-річний підліток Микола Харківський, який рухався зі швидкістю 180 км/год.

Перебуваючи у медичному закладі, юнак зателефонував до поліції з повідомленням, що його машину нібито викрали.

Правоохоронці з’ясували, що під час аварії Infiniti був у справному стані, зокрема, гальмівна та рульова системи.

Підозрюваного судитимуть за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) та частиною 1 статті 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає тюремне ув’язнення терміном від двох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Наразі триває слідство за фактами допуску батьками підлітка до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною (статті 287 та 166 КК України).

Також правоохоронці розслідують факт незаконного заволодіння транспортним засобом (за частинам 1 та 3 статті 289 ККУ).