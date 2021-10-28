16-річний підозрюваний у смертельній ДТП в Харкові Микола Харківський самостійно заявив про викрадення іномарки Infiniti, щоб ввести слідство в оману.

Про це під час засідання в Київському районному суді Харкова заявив прокурор Іван Семенякін.

За його словами, виклик за номером 102 підозрюваний зробив із чужого телефона в туалеті лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

– Він повідомив про нібито викрадення автомобіля Infiniti Q50, маючи намір ввести слідство в оману та відвести від себе підозру, – сказав Іван Семенякін.

За цим фактом 27 жовтня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

Такі дії, згідно з Кримінальним кодексом, караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі до трьох років.

28 жовтня 16-річного підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Адвокат клопотала про цілодобовий домашній арешт для підзахисного, апелюючи до його віку та стану здоров’я.

Однак суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Смертельна ДТП в Харкові сталася 26 жовтня о 20.40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської.

Infiniti пролетів на червоний сигнал світлофора та скоїв зіткнення із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Постраждало і троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців та 16-річна пасажирка.

Водію Infiniti Миколі Харківському допомогу надали амбулаторно.

Фото: Харківська обласна прокуратура