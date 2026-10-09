Адміністрація Дональда Трампа готує нові мирні пропозиції для України та Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та українських посадовців.

Нові пропозиції щодо завершення війни в Україні: що відомо

У п’ятницю, 9 жовтня, в Маямі (Америка) розпочнуться переговори за участю представників США, України та європейських країн. Очікується, що зустрічі триватимуть два дні.

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Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають представити “нові ідеї та пропозиції”, які, за задумом Вашингтона, допоможуть зрушити з місця переговори щодо припинення війни.

Одна з пропозицій передбачає часткове припинення вогню — без ударів по енергетичній інфраструктурі та постачанню зерна.

За даними Axios, Україна висловила готовність розглянути такий крок, однак Росія поки не продемонструвала значної зацікавленості.

Сторони також планують обговорити гарантії безпеки для України, план післявоєнного економічного відновлення та інші аспекти.

Американська адміністрація прагне досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та настання зими.

— Вони всі нервують через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередником між сторонами, щоб сформувати єдину пропозицію, — розповіло американське джерело видання.

Напередодні переговорів Віткофф і Кушнер зустрілися з Дональдом Трампом, щоб представити останні напрацювання та обговорити подальші кроки.

У зустрічі також взяли участь міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника з національної безпеки Майк Нідхем.

Хто візьме участь у переговорах у Маямі

За інформацією Axios, українську делегацію представлятимуть:

Кирило Буданов — керівник Офісу президента України;

Рустем Умєров — глава Служби зовнішньої розвідки;

Сергій Кислиця — перший заступник керівника Офісу президента України;

Давид Арахамія — народний депутат України. До переговорів також запросили радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО і Європейського Союзу. Державний секретар США Марко Рубіо днями заявив, що переговори щодо війни зайшли в глухий кут. За його словами, Вашингтон прагне не допустити подальшої ескалації протягом наступного місяця та знайти шлях до завершення війни. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ обговорює зі США можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та постачанню зерна. Водночас він утримався від оцінки перспектив такої домовленості. — Щодо того, що може бути реалістичним або більш реалістичним, я ще не готовий сказати. Я не хочу щось сказати, а потім Росія, як завжди, зробить навпаки зі злості. Тож давайте почекаємо і побачимо, — заявив Зеленський. Посланці Трампа можуть відвідати Москву Видання Axios із посиланням на джерело також повідомляє, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть у жовтні відвідати Москву. Візит може відбутися після зустрічей в Маямі з українською делегацією та європейськими посадовцями. — За словами поінформованого джерела, Віткофф і Кушнер можуть відвідати Москву пізніше цього місяця для проведення додаткових переговорів із Путіним, – пише видання. Що відомо про попередні переговори Віткоффа і Кушнера На початку вересня американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, де провели консультації щодо можливого завершення російсько-української війни. 6 вересня делегація США зустрілася в Києві з президентом Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та представниками європейських країн. Після цих зустрічей Віткофф заявив про суттєвий прогрес у мирному процесі, зокрема щодо погодження графіка додаткових тристоронніх переговорів. Водночас конкретних дат майбутніх зустрічей тоді не назвали. Читайте також Шанс на мир чи політичний маневр: підсумки візиту Кушнера та Віткоффа до Києва

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