В США трирічний хлопчик вистрелив собі в обличчя і залишився живим

В американському місті Детройт, штат Мічиган, травмувався трирічний хлопчик. Він знайшов пістолет і випадково вистрелив собі у голову.

За даними слідства, інцидент стався 14 січня. Батьки хлопчика приймали вдома подругу, яка, як з’ясувалося, прийшла із пістолетом у кишені.

Своє пальто 30-річна жінка залишила на стільці у вітальні, де грався хлопчик. Коли усі дорослі перебували на кухні, із кімнати почувся гучний вистріл.

Трирічний хлопчик дивом залишився живим: його терміново госпіталізували, і зараз дитина перебуває під наглядом медиків.

30-річній власниці пістолета, яким травмувався хлопчик, вже повідомили про підозру. Її звинуватили у необережному використанні вогнепальної зброї.

Наразі вирішується питання про можливий арешт жінки: крім того, поліцейські повинні встановити, чи мала вона дозвіл на носіння зброї.

Джерело: Click on Detroit