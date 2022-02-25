Ситуація у Києві через наступ російсько-окупаційних військ стала загрозливою. Мер столиці Віталій Кличко у відеозвернення до киян попередив, що наступна ніч, ближче під ранок, буде дуже складною.

– Російські війська – впритул до столиці. Знешкоджують військові та правоохоронці у місті диверсійні групи, – зазначив Кличко.

У столиці взяли під охорону та особливий контроль мости, на яких чергує військова техніка та бійці Збройних сил України.

Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об’єктів у столиці.

– Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, одразу сповіщайте правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики або кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога, – наголосив Кличко.

Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просять терміново перевірити дахи на наявність міток.

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Мер Києва зазначив, що правоохоронці отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу, повідомили правоохоронцям та почали зафарбовувати позначки диверсантів.

Лікарні Києва працюють у режимі воєнного часу, наголосив Кличко. Медичні заклади приймають пацієнтів, які самостійно звертаються з екстреними випадками та людей, яких привезла швидка допомога.

З 26 лютого Київський міський центр крові працюватиме цілодобово. До 18.00 фахівці приймають кров, а вночі переробляють на компоненти.