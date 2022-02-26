В субботу, 26 февраля, в результате вражеских обстрелов Соломенского района Киева погибли два человека. Еще шестеро получили ранения.
Такие данные обнародовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве напомнили, что при обстреле вражеские ракеты попали в многоэтажку и ангар.
– XXI век. Один из районов Киева. Тот, кто кричит о “нацизме в Украине”, поступает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар. Погибли двое и тяжело ранены шестеро киевлян, — отметили в ГСЧС.
Как известно, сегодня утром российская ракета попала в 24-этажный жилой дом на проспекте Лобановского 6а. Она нанесла разрушения с 17 по 21 этажи. Сейчас существует угроза разрушения конструкций дома.
Спасатели провели эвакуацию всего дома. В общей сложности были эвакуированы 80 человек. Ранения получили шесть человек, их госпитализировали в больницу. По информации ГСЧС, существует угроза разрушения 22-23 этажей дома.
Кроме того, сегодня в 08.30 вражеский снаряд попал в складские здания по ул. Волынская 69 в Соломенском районе столицы. В результате возник пожар в двух складских зданиях: огонь охватил площадь около 700 кв. м и распространился на гаражи, расположенные рядом.
В результате попадания снаряда погибли два человека.
Как проинформировал мэр столицы Украины Виталий Клично, по состоянию на шесть утра количество раненых возросло до 35 человек (из них двое детей). Он призвал жителей Киева прятаться в укрытия, поскольку враг бьет с воздуха.