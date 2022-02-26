В субботу, 26 февраля, в результате вражеских обстрелов Соломенского района Киева погибли два человека. Еще шестеро получили ранения.

Такие данные обнародовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что при обстреле вражеские ракеты попали в многоэтажку и ангар.

– XXI век. Один из районов Киева. Тот, кто кричит о “нацизме в Украине”, поступает как настоящий нацист. В результате вражеских обстрелов ракеты попали в столичную высотку и ангар. Погибли двое и тяжело ранены шестеро киевлян, — отметили в ГСЧС.

Как известно, сегодня утром российская ракета попала в 24-этажный жилой дом на проспекте Лобановского 6а. Она нанесла разрушения с 17 по 21 этажи. Сейчас существует угроза разрушения конструкций дома.

Спасатели провели эвакуацию всего дома. В общей сложности были эвакуированы 80 человек. Ранения получили шесть человек, их госпитализировали в больницу. По информации ГСЧС, существует угроза разрушения 22-23 этажей дома.

Кроме того, сегодня в 08.30 вражеский снаряд попал в складские здания по ул. Волынская 69 в Соломенском районе столицы. В результате возник пожар в двух складских зданиях: огонь охватил площадь около 700 кв. м и распространился на гаражи, расположенные рядом.

В результате попадания снаряда погибли два человека.

Ракетный обстрел многоэтажки и гаражей в Киеве: двое погибших, есть раненые / 5 фотографий

Как проинформировал мэр столицы Украины Виталий Клично, по состоянию на шесть утра количество раненых возросло до 35 человек (из них двое детей). Он призвал жителей Киева прятаться в укрытия, поскольку враг бьет с воздуха.