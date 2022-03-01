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Під Києвом у пологовий будинок влучив снаряд: людей встигли евакуювати

Юлія Соколова редакторка стрічки
Під Києвом у пологовий будинок влучив снаряд: людей встигли евакуювати

У Київській області снаряд російських окупантів влучив у приватний пологовий будинок клініки Адоніс (Adonis).

Про це поінформував генеральний директор мережі Адоніс Віталій Гирін.

Пологовий будинок розташований у селі Бузова Бучанського району Київської області. Як відомо, в цьому районі кілька днів точаться запеклі бої з російськими окупаційними військами, які намагаються прорватися до Києва.

За словами Гиріна, під час ворожих обстрілів у пологовий будинок влучив снаряд. Людей із пошкодженої будівлі встигли евакуювати.

– У пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне – не потрібно зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці і в безпеці. Це точно, – наголосив Віталій Гирін.

Adonis – це мережа приватних медичних центрів, філії якої відкриті у Києві та  передмісті.

Як відомо, Збройні сили України вже шосту добу ведуть запеклі бої з російськими військами, які вторглися на територію нашої держави. Глава РФ Володимир Путін оголосив війну Україні 24 лютого.

У відповідь президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан на території нашої держави.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – читайте в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Гирін

Фото: Depositphotos

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