У Бучі розгромили техніку російських військ: ворог втратив понад 100 одиниць техніки

У місті Буча під Києвом українські захисники вщент розгромили так звану групу “V” російсько-окупаційних військ. Знищено понад 100 одиниць техніки ворога.

За даними Держслужби спецзв’язку та захисту інформації України, противник намагався захопити Бучу, проте його зупинили наші Збройні сили.

У Міністерстві оборони України повідомляли про колону ворожої техніки, позначену літерою V. Це особливо небезпечні терористи, які приїхали в Україну зі спеціальним завданням.

Всіх громадян просять фіксувати та повідомляти про місцеперебування таких колон, терміново надавати дані українським захисникам, або за можливості зупинити їхнє подальше переміщення.

Українці можуть повідомити про техніку російсько-окупаційних військ на спеціальний офіційний чат-бот в Telegram, створений Службою безпеки України.

Внаслідок вторгнення Російської Федерації війна в Україні триває вже четвертий день. За цей час ворог зазнав руйнівних втрат живої сили, техніки та авіації.

Фото: Держспецзв’язку