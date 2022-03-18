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Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстрілюють Луганщину: під вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Кремінна і Привілля

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російські війська обстрілюють Луганщину: під вогонь потрапили Сєвєродонецьк, Кремінна і Привілля

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати міста та населені пункти у Луганській області. Вранці 18 березня ворожа армія вкотре відкрила вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній і Привіллю.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, кількість постраждалих та масштаб руйнувань уточнюються.

Російські війська знову цілили з найтяжчих видів озброєння цілеспрямовано по мирних мешканцях та їхніх домівках.

Збройні сили РФ влучили в десятки житлових будинків та з Градів обстріляли лікарню у Привіллі.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі, спричинені обстрілами армії-агресора.

Щодня надзвичайники разом з представниками влади, благодійниками та волонтерами розвозять місцевим громадам питну та технічну воду, їжу та медикаменти.

За інформацією Луганської обласної адміністрації, на 19 березня домовляються щодо режиму тиші для розвезення гуманітарних вантажів місцевим громадам.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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