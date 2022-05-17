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Факти / Надзвичайні події

Найпотужніший ракетний удар: у Львові та області прогриміла серія вибухів

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Найпотужніший ракетний удар: у Львові та області прогриміла серія вибухів

У Львові пролунали вісім сильних вибухів. За попередніми даними, працює українське ППО. Повідомляється, що по Львівській області завдали найбільшого ракетного удару з початку війни.

На щастя, поки немає інформації про потрапляння ракет по місту та області.

– За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються, – зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козацький.

Також інформацію про вдалу роботу ППО підтвердив мер Львову Андрій Садовий.

– Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! – заявив Садовий.

Повітряна тривога на Львівщині 

Перед цим у всіх північних та західних областях України пролунала повітряна тривога. Зокрема, мешканців Львівщини також закликали спуститися у укриття.

Зараз дивляться

Повітряна тривога на Львівщині зазвучала о 00.24 17 травня. Потім мешканці почули серію вибухів. О 01.14 оголосили відбій тривоги.

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