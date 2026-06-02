У Монобанку та низці інших сервісів технічний збій: що відомо
Збій у Монобанку зафіксовано у вівторок, 2 червня.
Не працюють також низка популярних сервісів. Проблеми одночасно виникли у ПриватБанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch тощо. Користувачі повідомляють про труднощі з доступом і нестабільну роботу платформ.
Монобанк: збій сьогодні, 2 червня
Причиною збою в Монобанку, як і низці інших сервісів, стала аварія у хмарній інфраструктурі Amazon Web Services (AWS), яка забезпечує роботу значної частини інтернет-сервісів у світі.
У компанії Amazon повідомили про технічні проблеми в роботі AWS, які й спричинили перебої.
Оскільки ця платформа є однією з найбільших у світі, її несправності можуть впливати на роботу тисяч сайтів, мобільних застосунків і онлайн-сервісів, зокрема банківських і медійних.
Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей, однак офіційні причини збою поки не розкриваються.
Паралельно користувачі Монобанку і ПриватБанку масово повідомляють про перебої в роботі застосунків.
Зокрема, фіксуються збої під час проведення переказів, оплат і транзакцій.
Частина клієнтів також не може скористатися окремими функціями сервісів або здійснити оплату через банкомати.
У Монобанку підтвердили наявність технічних проблем. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про збій у роботі застосунку та зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.
— У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте. Користувачі соцмереж також скаржаться на збій у застосунку ПриватБанку, — написав він у Telegram.
Львівська міська рада повідомила про тимчасові перебої в роботі сервісу попереднього запису до ЦНАПів.
Через це було втрачено всі записи до центрів надання адміністративних послуг Львова на 9 червня.
Користувачів просять після відновлення роботи сервісу повторно записатися на необхідну послугу. При цьому всі записи, здійснені до 8 червня включно, залишаються чинними.
Подібні перебої, за даними порталу Downdetector, також фіксуються у Польщі.