Збій у Монобанку зафіксовано у вівторок, 2 червня.

Не працюють також низка популярних сервісів. Проблеми одночасно виникли у ПриватБанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch тощо. Користувачі повідомляють про труднощі з доступом і нестабільну роботу платформ.

Причиною збою в Монобанку, як і низці інших сервісів, стала аварія у хмарній інфраструктурі Amazon Web Services (AWS), яка забезпечує роботу значної частини інтернет-сервісів у світі.

У компанії Amazon повідомили про технічні проблеми в роботі AWS, які й спричинили перебої.

Оскільки ця платформа є однією з найбільших у світі, її несправності можуть впливати на роботу тисяч сайтів, мобільних застосунків і онлайн-сервісів, зокрема банківських і медійних.

Наразі фахівці працюють над усуненням несправностей, однак офіційні причини збою поки не розкриваються.

Паралельно користувачі Монобанку і ПриватБанку масово повідомляють про перебої в роботі застосунків.

Зокрема, фіксуються збої під час проведення переказів, оплат і транзакцій.

Частина клієнтів також не може скористатися окремими функціями сервісів або здійснити оплату через банкомати.

У Монобанку підтвердили наявність технічних проблем. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про збій у роботі застосунку та зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.

— У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте. Користувачі соцмереж також скаржаться на збій у застосунку ПриватБанку, — написав він у Telegram.

Львівська міська рада повідомила про тимчасові перебої в роботі сервісу попереднього запису до ЦНАПів.

Через це було втрачено всі записи до центрів надання адміністративних послуг Львова на 9 червня.

Користувачів просять після відновлення роботи сервісу повторно записатися на необхідну послугу. При цьому всі записи, здійснені до 8 червня включно, залишаються чинними.

Подібні перебої, за даними порталу Downdetector, також фіксуються у Польщі.

