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Ракети влучили у житловий будинок і базу відпочинку під Одесою: 10 загиблих, серед поранених діти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ракети влучили у житловий будинок і базу відпочинку під Одесою: 10 загиблих, серед поранених діти
Фото: Факти ICTV

Внаслідок ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку в Одеській області є загиблі та поранені, серед яких діти. Кількість жертв збільшилась до 10 людей, ще відомо про сімох поранених жителів.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, ракетний удар завдано з літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

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Одна ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок, а друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд на дев’ять поверхів.

Рятувальники з-під завалів дістали тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу сімом пораненим, серед яких три дитини.  Бійці ДСНС розбирають завали та намагаються загасити пожежу в прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м.

На базі відпочинку пожежа не спалахнула, проте є сильні руйнування. Також відомо про постраждалих, однак кількість уточнюється.

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