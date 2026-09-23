Президент України Володимир Зеленський повідомив про загрозу нового масштабного російського удару та наголосив на необхідності посилення української ППО.

Про це глава держави заявив після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Зеленський про масовану атаку по Україні

За словами президента, Україна отримала від розвідки інформацію про підготовку Росією нової масованої атаки.

Зараз дивляться

— Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України, – назначив Зеленський

Раніше Bloomberg повідомляв, що Росія з серпня стала рідше застосовувати балістичні ракети, водночас посиливши атаки реактивними безпілотниками.

За оцінкою видання, така зміна може свідчити про накопичення балістичних ракет для подальших ударів. Одними з можливих цілей узимку можуть стати об’єкти української електро- та теплоенергетики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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