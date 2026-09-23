Розвідка попередила про підготовку нової масованої атаки РФ — Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що розвідка має інформацію про підготовку РФ нової масованої атаки.
- Україна працює з партнерами над отриманням додаткових засобів ППО перед зимою.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про загрозу нового масштабного російського удару та наголосив на необхідності посилення української ППО.
Про це глава держави заявив після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.
Зеленський про масовану атаку по Україні
За словами президента, Україна отримала від розвідки інформацію про підготовку Росією нової масованої атаки.
— Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України, – назначив Зеленський
Раніше Bloomberg повідомляв, що Росія з серпня стала рідше застосовувати балістичні ракети, водночас посиливши атаки реактивними безпілотниками.
За оцінкою видання, така зміна може свідчити про накопичення балістичних ракет для подальших ударів. Одними з можливих цілей узимку можуть стати об’єкти української електро- та теплоенергетики.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.