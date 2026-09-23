Під час закритої частини зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Нью-Йорку українська сторона обговорила можливість використання Starlink для ураження цілей у РФ.

Про деталі закритої зустрічі повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Переговори про Starlink для ударів по РФ: що відомо

За словами співрозмовника Newsmax, під час зустрічі українська сторона порушила питання використання супутникового зв’язку Starlink для ураження цілей на території Росії.

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Трамп у відповідь порадив обговорити це безпосередньо з Ілоном Маском.

— Вам треба поговорити про це з Ілоном (Маском – Ред.), — передала слова президента США журналістка.

Інших деталей обговорення Starlink джерело не навело.

Водночас співрозмовник Newsmax позитивно оцінив зустріч Зеленського і Трампа. За його словами, з погляду тону та сприйняття переговори пройшли позитивно.

Українська сторона також підтвердила готовність до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в межах можливих заходів із деескалації.

Після переговорів українська делегація мала провести консультації з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії щодо можливих кроків із деескалації та пропозицій для спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

За словами джерела, після цього американська сторона мала обговорити їх із представниками РФ.

Нагадаємо, що у серпні Financial Times повідомляло, що Зеленський порушував питання Starlink під час попередньої зустрічі з Трампом у липні.

За інформацією джерел видання, Україна хотіла отримати ширші можливості для використання супутникового зв’язку Starlink українськими ударними безпілотниками під час операцій на території Росії.

Зокрема, такий доступ міг би використовуватися для ураження російських мобільних пускових установок балістичних ракет на відстані до 200 км від українсько-російського кордону.

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