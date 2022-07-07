Липень, 07 в 13:55

Російські війська завдали авіаракетного удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

За його словами, внаслідок удару по центральній частині міста є жертви. Зараз на місці працюють рятувальники.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що станом на 7 липня російські військові не полишають спроб встановити повний контроль над Луганською областю.

Вони відкривають вогонь із артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників.

Зокрема, на Краматорському напрямку минулої доби ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки, Григорівки.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.