Июль, 07 в 13:55

Российские войска нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, в результате удара по центральной части города есть жертвы. Сейчас на месте работают спасатели.

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Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на 7 июля российские военные не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью.

Они открывают огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников.

В частности, на Краматорском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки, Григоровки.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.