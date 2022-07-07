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Факты / Происшествия

Есть жертвы: оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
вибух
Фото: Depositphotos

Российские войска нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, в результате удара по центральной части города есть жертвы. Сейчас на месте работают спасатели.

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Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что по состоянию на 7 июля российские военные не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью.

Они открывают огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников.

В частности, на Краматорском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки, Григоровки.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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