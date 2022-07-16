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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні окупанти намагаються укріпити позиції: особливо контролюють Острів і Таврійський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Херсон
Фото: Міноборони

У Херсоні російські війська намагаються укріпити свої позиції. На території міста з’являється все більше блокпостів РФ, особливо окупанти контролюють мікрорайони Острів і Таврійський.

За даними Херсонської ОВА, Збройні сили України вже звільнили 44 населені пункти від російської армії. Однак солдати РФ постійно обстрілюють деокуповані міста та села, тому що прагнуть повернути втрачені позиції.

З Херсонської області можна виїхати лише двома маршрутами: через тимчасово окупований Крим або Запорізьку область. Люди можуть перебувати у дорозі два, а подекуди навіть більше днів. Мирні жителі змушені ночувати у полях, щоб виїхати з тимчасово захоплених територій.

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Загалом ситуація у Херсонській області залишається напруженою, оскільки постійно лунають вибухи, тривають обстріли російських військ, пожежі. Також пошкоджена місцева інфраструктура, низка населених пунктів фактично знищена. Українці масово тікають з окупованих сіл, випущена худоба підривається на мінах, а у деяких громадах без світла і води люди живуть місяцями.

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Джерело: Херсонська ОВА

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