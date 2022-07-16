Місцева влада має забезпечувати та перевіряти стан укриттів по Україні – Тимошенко

Липень, 16 в 14:48

Стан укриттів у містах України, зокрема у Вінниці, далеко не найкращий, а деякі з них взагалі у жахливому стані. Місцева влада має забезпечити наявність та контролювати стан приміщень, в якому жителі можуть укриватися від російських ракетних ударів і бомбардувань.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко за підсумками поїздки до Вінниці.

– Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ, – наголосив він.

Тимошенко закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки це може допомогти зберегти життя.

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За останніми даними, внаслідок ракетних ударів по Вінниці 14 липня загинули 24 людини, серед яких є 3 дітей. Будинок культури планують знести, тому що він не підлягає відновленню. Будинок побуту Ювілейний також неможливо відновити. Фахівці оцінюють збитки, завдані внаслідок пошкодження житлових будинків.