Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Спецслужби РФ намагаються відстежити маршрути постачання зброї в Україну – розвідка

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ФСБ, россійські спецслужби
Фото: Depositphotos

Спецслужби Росії активізували свою діяльність у країнах Східної Європи. Вони намагаються відстежити маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що для визначення схем постачання росіяни отримали наказ вербувати співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї.

Зараз дивляться

– Для визначення схем постачання та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського Союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів, – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР Міноборони, європейці, які отримали від росіян пропозиції про співпрацю, відразу звертаються до поліції та органів безпеки.

Раніше стало відомо, що агента РФ, який готував диверсії та теракти на Одещині, засудили до восьми років ув’язнення.

Він періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Встановлено, що саме цей агент-іноземець організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та пошкодження пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Читайте
У Пентагоні не бачать ознак того, що ЗСУ використовують зброю не за призначенням

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка