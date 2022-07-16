Спецслужби Росії активізували свою діяльність у країнах Східної Європи. Вони намагаються відстежити маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що для визначення схем постачання росіяни отримали наказ вербувати співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї.

– Для визначення схем постачання та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського Союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів, – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР Міноборони, європейці, які отримали від росіян пропозиції про співпрацю, відразу звертаються до поліції та органів безпеки.

Раніше стало відомо, що агента РФ, який готував диверсії та теракти на Одещині, засудили до восьми років ув’язнення.

Він періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Встановлено, що саме цей агент-іноземець організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та пошкодження пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні.