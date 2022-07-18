Липень, 18 в 6:53

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині сьогодні із раннього ранку палає склад російських окупантів.

Про це повідомляють у соцмережах.

Наразі офіційної інформації про те, що саме сталося, немає, але над містом тягнеться густий чорний дим.

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Раніше повідомлялося, що українські військові протягом 13 липня вдарили по двох пунктах управління військ РФ та посадковому майданчику в Новій Каховці Херсонській області.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 145-ту добу.