У ніч проти 14 липня підрозділи Сил оборони України атакували низку воєнно-економічних і військових об’єктів на території Росії та на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Атака на нафтохім Салават

Однією з цілей став нафтопереробний комплекс Газпром нафтохім Салават у Башкортостані. За даними військових, зафіксовано влучання по підприємству, після чого на його території виникла пожежа. Остаточні наслідки удару наразі уточнюються.

Зараз дивляться

У Генштабі наголосили, що Газпром нафтохім Салават належить до найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він здатен переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується для забезпечення російської економіки й військової сфери.

Атака на Афіпський НПЗ

Також українські захисники повторно завдали ураження Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Після удару в районі підприємства виникла пожежа.

За інформацією Генштабу, цей завод є одним із ключових нафтопереробних підприємств Півдня Росії та залучений до забезпечення потреб російської армії.

Крім цього, під удар потрапив район перевантаження кораблів поблизу Геленджика, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення морської і військової логістики.

Окремо повідомляється про ураження п’яти танкерів, п’яти суховантажів і рейдового буксира в акваторії Азовського моря.

За даними Генштабу, танкери використовуються для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, тоді як суховантажами та буксиром перевозять військові вантажі, техніку та матеріально-технічні засоби.

Також Сили оборони уразили склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Донецьку та логістичний хаб російських окупантів у Луганську.

У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих збитків на всіх уражених об’єктах ще уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.