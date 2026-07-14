Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який вперше в історії приймають одразу три країни, серед яких США, Канада та Мексика, виходить на фінішну пряму.

Попереду залишилися лише півфінали, матч за третє місце та головний поєдинок турніру, який визначить нового чемпіона світу.

Цьогорічний мундіаль уже увійшов в історію ще до фіналу. Вперше до четвірки найсильніших дісталися збірні, які займають перші чотири місця у світовому рейтингу ФІФА.

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За право зіграти у вирішальному матчі поборються Франція, Іспанія, Англія та чинний чемпіон світу Аргентина.

Коли буде фінал ЧС 2026 та де пройде головний матч, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Коли фінал ЧС 2026

Фінал ЧС 2026 відбудеться в неділю, 19 липня. Саме цю дату Міжнародна федерація футболу затвердила ще під час формування календаря турніру.

Для українських уболівальників стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед фіналом також відбудеться матч за третє місце. Його зіграють у ніч на 19 липня о 00:00 за київським часом.

Фінал ЧС 2026: де пройде вирішальний матч

Тим, кого цікавить, де буде фінал чемпіонату світу з футболу, варто знати, що вирішальний поєдинок прийматиме MetLife Stadium в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Арена розташована неподалік Нью-Йорка та є однією з найбільших у США.

Фінал ЧС 2026 стадіон прийме за присутності понад 82,5 тисячі глядачів. Саме тут визначиться новий володар Кубку світу.

Хто зіграє у півфіналах ЧС 2026

До завершальної стадії турніру дісталися чотири гранди світового футболу.

Розклад півфіналів:

Переможці цих матчів зустрінуться у фіналі, а команди, які поступляться, розіграють бронзові нагороди.

На стадії чвертьфіналу Франція впевнено перемогла Марокко з рахунком 2:0. Іспанія у напруженому матчі здолала Бельгію з рахунком 2:1.

Англія лише в додатковий час змогла пройти Норвегію (2:1). Аргентина також оформила путівку до півфіналу після овертайму, обігравши Швейцарію з рахунком 3:1.

Чинними чемпіонами світу залишаються аргентинці, які у фіналі ЧС-2022 в Катарі перемогли Францію в серії післяматчевих пенальті.

Де дивитися фінал ЧС 2026

В Україні фінал чемпіонату світу з футболу транслюватиме медіасервіс Megogo.

Пряма трансляція буде доступна на каналі Megogo Футбол Перший для користувачів із відповідними спортивними передплатами. Також матч покажуть безкоштовно на каналі Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Тож уже 19 липня футбольні вболівальники дізнаються ім’я нового чемпіона світу або побачать, як Аргентина захистить свій титул, здобутий чотири роки тому в Катарі.

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