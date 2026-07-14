Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь у військовому параді до Дня взяття Бастилії, який традиційно проходить на Єлисейських полях у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне.

Українські військові вперше пройшли парадом у Парижі

Урочистий військовий парад на Єлисейських полях відбувся за участю президента Франції Емманюеля Макрона та майже 30 глав держав і урядів.

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Серед почесних гостей був і президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.

Наземну частину параду відкрили близько 500 військовослужбовців держав-учасниць Коаліції охочих, створеної для підтримки України.

Українські захисники пройшли Єлисейськими полями разом із військовими інших країн коаліції.

Крім участі українського підрозділу в піших колонах, у повітряній частині параду двоє українських пілотів у складі Національної пілотажної групи Повітряно-космічних сил Франції здійснили політ на французьких винищувачах Mirage.

Це перший випадок, коли українські військові стали учасниками головного військового параду Французької Республіки.

Що відомо про День взяття Бастилії

День взяття Бастилії — головне національне свято Франції, яке щороку відзначають 14 липня. Воно присвячене штурму фортеці-в’язниці Бастилія у 1789 році — одній з ключових подій Французької революції, що стала символом падіння абсолютної монархії та боротьби за свободу.

Також дата символізує національну єдність, адже пов’язана зі Святом Федерації, яке відбулося 14 липня 1790 року.

Головною подією святкування традиційно є військовий парад на Єлисейських полях у Парижі. Його вважають одним із найстаріших і найбільших регулярних військових парадів у Європі.

У ньому беруть участь підрозділи Збройних сил Франції, авіація, військова техніка, а також запрошені іноземні військові контингенти. Завершуються урочистості концертами та святковими феєрверками по всій країні.

Нагадаємо, що у понеділок 13 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в засіданні Коаліції охочих та переговорах із президентом Емманюелем Макроном.

Ще до початку візиту глава держави повідомляв, що українські військові візьмуть участь у параді до Дня взяття Бастилії як символі підтримки України з боку Франції.

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