У застосунку Дія завершилося всеукраїнське опитування щодо визначення історичних постатей, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори.

У Дії завершилося опитування щодо історичних постатей

Ініціатива реалізується Міністерством освіти і науки України спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE), платформою Культурні сили в межах комплексної політики МОН Освіта для життя.

Протягом пʼяти днів українці обирали визначних діячів та діячок серед 30 кандидатів, які пройшли історичну верифікацію та експертний добір. За підсумками голосування визначено 20 постатей, які набрали найбільшу кількість голосів у двох тематичних блоках.

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Львівська область у 2026 році стане першим пілотним регіоном, де в школах будуть інтегровані модульні галереї портретів.

Кожен такий сучасний артпортрет міститиме QR-код, що вестиме на методичні матеріали на сайті Освіта для життя та ексклюзивні відеоісторії від партнера проєкту Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) на ютуб-каналі Генокод UA, що реалізується в рамках проєкту Українці, якими пишаємося: цифрова відеобібліотека історій про видатних українців за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Згодом учні в межах творчих гуртків зможуть пропонувати і власні варіанти дизайну портретів.

Також наголошуємо, що сформований за результатами голосування список із 20 постатей — це лише перша хвиля масштабної освітньої ініціативи. Оскільки це пілотний запуск, географія проєкту поступово розширюватиметься на всю Україну, а сам пантеон видатних українців — постійно доповнюватиметься.

Форма зворотного зв’язку залишається відкритою: кожен громадянин може надіслати власні пропозиції щодо діячів чи діячок науки, культури, освіти й державотворення, про яких варто знати школярам.

Ці пропозиції будуть опрацьовані експертною радою для наступних хвиль проєкту.

Фінальний перелік 20 постатей за результатами голосування в Дії:

Блок Українці, що змінили науку і технології (STEM):

Олександр Богомолець — 13 131, Софія Окуневська-Морачевська — 10 198, Степан Рудницький — 8 530, Катерина Ющенко — 7 207, Любомир Романків — 5 233, Михайло Кравчук — 3 011, Іван Горбачевський — 2 976, Анатолій Скороход — 2 442, Георгій Кістяківський — 2 237, Микола Пильчиков — 1 989.

Блок Українці, що змінили суспільство й культуру:

Олена Теліга — 14 946, Петро Могила — 14 749, Ігор Юхновський — 6 547, Олена Степанів — 6 182, Архип Куїнджі — 4 676, Мілена Рудницька — 4 146, Софія Русова — 3 573, Агатангел Кримський — 3 559, Георгій Нарбут — 2 634, Микола Лукаш — 2 310.

Проєкт реалізується Міністерством освіти і науки України спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE), платформою Культурні сили, Департаментом освіти і науки ЛОВА, ЛНУ імені Івана Франка та Міністерством цифрової трансформації України на основі розроблених концептуальних засад освітніх галузей політики МОН Освіта для життя.

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