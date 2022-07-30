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Погрожувала побиттям: у Києві матір знімала порно зі своїми неповнолітніми дітьми

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Погрожувала побиттям: у Києві матір знімала порно зі своїми неповнолітніми дітьми
Фото: Прокуратура Києва

У Києві судитимуть матір та її співмешканця за розбещення 14-річного хлопчика та його 13-річної сестри. Вони погрожували школярам побиттям і примушували їх до участі у створенні дитячої порнографії з зображенням статевих органів.

За даними Київської міської прокуратури, зроблені фото та відеоматеріали зловмисники розміщували в інтернеті. Щоб підтвердити автентичність контенту, чоловік і жінка вказували дату створення порнографічних матеріалів. Загалом вони знущалися з дітей протягом одного року.

Слідчі повідомили про підозру 34-річній матері та її 35-річному співмешканцю за фактами виготовлення, розповсюдження та примушування малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчинення проти них розпусних дій, а також насильницьких дій сексуального характеру (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Зараз дивляться

До суду вже скерували обвинувальні акти, а підозрюваним обрали безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Матері та чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Прокуратура Києва
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