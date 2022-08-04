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Факти / Надзвичайні події

У метро Києва розпилили сльозогінний газ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
У метро Києва розпилили сльозогінний газ
Фото: Depositphotos

У київському метро невідомий чоловік розпилив їдку речовину.

Оновлено о 14.35. Про це спочатку повідомляли у соцмережах, а пізніше інформацію підтвердили і у поліції Києва.

Зазначається, що інцидент стався на станції Площа Льва Толстого. Багато пасажирів відчувають проблеми із диханням та кашляють.

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– У Києві поліцейські встановлюють обставини інциденту на станції метрополітену, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік розпилив жінці в обличчя газ. У результаті речовина потрапила й на інших пасажирів, котрі перебували на платформі. Поліцейські розшукують порушника.

До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро Площа Льва Толстого розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин.

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.

Сьогодні, 4 серпня, до правоохоронних органів Рівного, Вінниці, Тернополя, Хмельницького та Кропивницького надійшли повідомлення про начебто мінування низки інфраструктурних об’єктів.

У Тернополі після перевірки жодної вибухівки не знайшли.

Джерело: Поліція Києва

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