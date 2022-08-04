Серпень, 04 в 13:34

Сьогодні, 4 серпня, до правоохоронних органів Рівного, Вінниці та Тернополя надійшли повідомлення про начебто мінування низки інфраструктурних об’єктів.

Про це повідомляють Факти ICTV.

ОНОВЛЕНО о 13:50

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Шукають вибухівку і в Кропивницькому – на центральному ринку.

ОНОВЛЕНО о 13:40

У Хмельницькому також є повідомлення про замінування: автовокзалу, залізничного вокзалу та ринку.

Так, у поліції Рівного заявили, що близько 12:00 надійшло повідомлення про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку.

Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення.

Суспільне повідомляє, що у Вінниці правоохоронці також перевіряють інформацію про замінування низки інфраструктурних об’єктів.

У Вінницькій облраді повідомили, що у місті призупинили рух громадського та приватного транспорту на ділянці проспекту Коцюбинського (біля Центрального ринку) та поблизу площі Привокзальної.



Міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму Telegram-каналі також повідомив про інформацію щодо можливого мінування залізничного вокзалу та центрального універмагу.

– Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку, – написав мер.

Згодом він повідомив, що інформація про нібито замінування не підтвердилася. Спеціальні служби перевірили приміщення вокзалу та універмагу міста.