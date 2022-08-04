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Факты / Происшествия

В метро Киева распылили неизвестное вещество — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В метро Киева распылили неизвестное вещество — СМИ
Фото: Depositphotos

В киевском метро неизвестные распылили едкое вещество.

Об этом сообщают в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел на станции Площадь Льва Толстого. Многие пассажиры испытывают проблемы с дыханием и кашляют.

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В полиции метрополитена проверяют данную информацию.

Сегодня, 4 августа, в правоохранительные органы Ровно, Винницы, Тернополя, Хмельницкого и Кропивницкого поступили сообщения о якобы минировании ряда инфраструктурных объектов.

В Тернополе после проверки никакой взрывчатки не нашли.

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