В метро Киева распылили неизвестное вещество — СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В киевском метро неизвестные распылили едкое вещество.
Об этом сообщают в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел на станции Площадь Льва Толстого. Многие пассажиры испытывают проблемы с дыханием и кашляют.
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В полиции метрополитена проверяют данную информацию.
Сегодня, 4 августа, в правоохранительные органы Ровно, Винницы, Тернополя, Хмельницкого и Кропивницкого поступили сообщения о якобы минировании ряда инфраструктурных объектов.
В Тернополе после проверки никакой взрывчатки не нашли.