У Києві іранський Shahed-136 влучив у житлову багатоповерхівку
Російські окупанти запустили дрони-камікадзе, ціллю яких був об’єкт інфраструктури біля залізничного вокзалу Києва. У центрі перекрили рух транспорту від Хрещатика до будівлі цирку.
Про це в ефірі телеканалу Київ повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, дрони влучили у місце поруч із об’єктом. Поранених немає.
– Є певні питання по будівлі, але вона буде функціонувати. А дух українців такими жалюгідними ударами вони (росіяни – Ред.) не зламають, – наголосив Геращенко.
Також за словами радника, один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку.
Атака дронів продовжується, надходить інформація про проліт груп дронів із півдня та сходу Київської області.
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Фото: скриншот з відео