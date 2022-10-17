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Факти / Надзвичайні події

У Києві іранський Shahed-136 влучив у житлову багатоповерхівку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Києві іранський Shahed-136 влучив у житлову багатоповерхівку

Російські окупанти запустили дрони-камікадзе, ціллю яких був об’єкт інфраструктури біля залізничного вокзалу Києва. У центрі перекрили рух транспорту від Хрещатика до будівлі цирку.

Про це в ефірі телеканалу Київ повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, дрони влучили у місце поруч із об’єктом. Поранених немає.

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– Є певні питання по будівлі, але вона буде функціонувати. А дух українців такими жалюгідними ударами вони (росіяни – Ред.) не зламають, – наголосив Геращенко.

Також за словами радника, один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку.

Атака дронів продовжується, надходить інформація про проліт груп дронів із півдня та сходу Київської області.


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Фото: скриншот з відео

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