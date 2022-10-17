Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Киеве иранский Shahed-136 попал в жилую многоэтажку

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве иранский Shahed-136 попал в жилую многоэтажку

Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе, целью которых был объект инфраструктуры возле железнодорожного вокзала Киева. В центре перекрыли движение транспорта от Крещатика в здание цирка.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, дроны попали в место рядом с объектом. Раненых нет.

Сейчас смотрят

— Есть определенные вопросы по зданию, но оно будет функционировать. А дух украинцев такими жалкими ударами они (россияне – Ред.) не сломают, – подчеркнул Геращенко.

Также по словам советника, один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Атака дронов продолжается, поступает информация о пролете групп дронов с юга и востока Киевской области.


За новостями о войне в Украине можно следить в нашем онлайн.

Фото: скриншот с видео

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка