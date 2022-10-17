Октябрь, 17 в 9:00

Российские оккупанты запустили дроны-камикадзе, целью которых был объект инфраструктуры возле железнодорожного вокзала Киева. В центре перекрыли движение транспорта от Крещатика в здание цирка.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, дроны попали в место рядом с объектом. Раненых нет.

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— Есть определенные вопросы по зданию, но оно будет функционировать. А дух украинцев такими жалкими ударами они (россияне – Ред.) не сломают, – подчеркнул Геращенко.

Также по словам советника, один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Атака дронов продолжается, поступает информация о пролете групп дронов с юга и востока Киевской области.





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Фото: скриншот с видео