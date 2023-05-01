Під Санкт-Петербургом невідомі підірвали опору ЛЕП

У Ленінградській області в Росії неподалік Санкт-Петербурга невідомі особи підірвали лінію електропередач.

Інцидент стався у Гатчинському районі області, повідомив Telegram-канал Baza.

Крім того, на ще одній опорі виявили невідомий вибуховий пристрій, але його розмінували сапери.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок інциденту електропостачання населених пунктів та цивільної інфраструктури не порушено.

За його словами, мережу переключено підстанцією в автоматичному режимі.

Він також опублікував фото наслідків вибуху та повалену металеву конструкцію у лісистій місцевості.

А у Брянській області 1 травня через підрив залізниці зійшов з колії вантажний поїзд, який перевозив паливо і будівельні матеріали. Це сталося в Унецькому районі.

Через інцидент довелося призупинити рух потягів на ділянці Брянськ – Унеча.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.