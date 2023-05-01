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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Під Санкт-Петербургом невідомі підірвали опору ЛЕП

в Лєнінградській області підірвали опори ЛЕП

У Ленінградській області в Росії неподалік Санкт-Петербурга невідомі особи підірвали лінію електропередач.

Інцидент стався у Гатчинському районі області, повідомив Telegram-канал Baza.

Крім того, на ще одній опорі виявили невідомий вибуховий пристрій, але його розмінували сапери.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок інциденту електропостачання населених пунктів та цивільної інфраструктури не порушено.

За його словами, мережу переключено підстанцією в автоматичному режимі.

Він також опублікував фото наслідків вибуху та повалену металеву конструкцію у лісистій місцевості.

в Лєнінградській області підірвали опори ЛЕП

Фото: Олександр Дрозденко

А у Брянській області 1 травня через підрив залізниці зійшов з колії вантажний поїзд, який перевозив паливо і будівельні матеріали. Це сталося в Унецькому районі.

Через інцидент довелося призупинити рух потягів на ділянці Брянськ – Унеча.

Вибух, Електростанція, Росія, Санкт-Петербург
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