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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Брянщині через підрив залізниці з рейок зійшов локомотив із паливом

На Брянщині через підрив залізниці з рейок зійшов локомотив із паливом

На Брянщині у Росії через підрив залізниці зійшов з колії вантажний поїзд, який перевозив паливо і будівельні матеріали.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що це сталося в Унецькому районі, там спалахнула пожежа.

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, через інцидент довелося призупинити рух поїздів на ділянці Брянськ – Унеча. Він заявив, що обійшлося без потерпілих.

На Брянщині через підрив залізниці з рейок зійшов локомотив з паливом

Скриншот: Google Maps

Telegram-канал Baza пише, що потяг складався з 60 вагонів. Після сходження з рейок сім-вісім із них впали на бік.

29 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі у районі вулиці братів Манганарі в мікрорайоні Козача Бухта.

Площа пожежі становила близько 1 000 кв. м. Пожежі було присвоєно найвищий рівень небезпеки, оскільки обсяг палива дуже великий.

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Пожежа, потяги, Росія
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