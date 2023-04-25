Під Києвом через ДТП за участі п’ятьох автівок постраждали двоє дітей

Під Києвом сталася ДТП за участі п’ятьох автівок, внаслідок чого є потерпілі, серед яких – діти.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Потерпілих госпіталізували до лікарні: 44-річну пасажирку Volvo, 54-річного водія Kia, 4-річного і 5-річного хлопчиків, які перебували в автівці Citroen.

– 40-річний водій Volvo виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з попутним авто Kia. Надалі від удару транспортний засіб Volvo здійснив зіткнення з припаркованим на стоянці легковиком Chevrolet, що по інерції зіткнувся з транспортним засобом Citroen, який внаслідок цього допустив зіткнення з авто Honda, – йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Джерело : Нацполіція

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